POL-PDWIL: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Unfall mit verletztem Kradfahrer

Am Mittwoch, 18. September 2019, kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Unfall mit einem verletzten Kradfahrer.

Der Kradfahrer befuhr mit seinem Krad als zweiter einer vierköpfigen Gruppe die K 27 aus Wittlich kommend in Richtung Diefenbach. In einer Rechtskurve wurde er vermutlich durch Bodenwelle aus der Kurve in den linken Seitenstreifen getragen. Hier prallte er mit seinem Vorderrad gegen ein Betonabwasserrohr und stürzte.

Beim Sturz verletzte sich der Fahrer schwer. Sein Krad wurde dabei stark beschädigt. Der Fahrer musste zur Behandlung ins Krankenhaus Wittlich eingeliefert werden.

