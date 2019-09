Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 17.09.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Einbruch in Firma

Ort: Gerolstein, Vulkanring

Zeit: 13.09.2019, 20.00 Uhr bis 16.09.2019, 06.45 Uhr

Am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumen eines Unternehmens im Vulkanring. Vermutliches Ziel war das Auffinden von Barmitteln. Entwendet wurde ein vierstelliger Geldbetrag. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Daun, 06592-96260 oder Polizei in Gerolstein, 06591-95260 in Verbindung

Ereignis: Weiterer Einbruch in Wirtschaftsunternehmen

Ort: Niederbettingen, In den Birken

Zeit: 14.09.2019, 10.00 Uhr bis 16.09.2019, 05.40 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich auch hier gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Industriebetriebes. Aus dem Werkstattbereich wurde eine größere Menge, mehrere hundert Kilogramm, Kupferelektroden entwendet. Möglicherweise wurden diese in blauen Behältnissen deponiert. Zum Abtransport müsste ein Fahrzeug benutzt worden sein. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

