Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubte Abfallentsorgung im Wald

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dreis-Brück (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Wald bei Dreis-Brück, an der L 67, zwischen Gewerbepark Nerdlen-Kradenbach und der Autobahn A1, wahrscheinlich in dem Zeitraum vom 16.09.19, 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr, seinen Hausmüll entsorgt. Zudem wurden noch mehrere teilweise gefüllte Farbdosen und ein mit Motoröl gefüllter Behälter in den Wald geworfen. Markant sind ein schwarzes Fangeisen und eine große Holzkiste, die auch entsorgt worden sind. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

email: pidaun@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell