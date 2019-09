Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Graffitis und Farbschmierereien an der Grundschule Dudeldorf

Dudeldorf (ots)

An der Grundschule in Dudeldorf wurden am Turnhallengebäude mehrere Sachbeschädigung durch Graffitis und Farbschmierereien festgestellt. Ein genauer Tatzeitraum konnte nicht ermittelt werden, sodass die Tat bereits mehrere Tagen zurückliegen kann. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-0

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell