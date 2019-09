POL-PDWIL: PRESSMELDUNG POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Donnerstag, 19. September 2019

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Diebstahl aus Wohnhaus

Ort: Gerolstein, Zur Büschkapelle

Zeit: 15.09.2019, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Wie erst jetzt bekannt wurde, drangen bislang unbekannte Täter am vergangenen Sonntag in Gerolstein, Zur Büschkapelle in eine Wohnung ein und entwendeten Schmuck. Hinweise an die Polizeiwache Gerolstein bzw. der Polizeiinspektion Daun.

Ereignis: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Pkw Brand

Ort: Kalenborn-Scheuern, L 10

Zeit: 19.09.2019, 00:38 Uhr

Ein 52-jähriger Mann aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm befuhr mit seinem Pkw die L 10 von Oberbettingen kommend in Fahrtrichtung Scheuern. Bei einem versuchten Ausweichmanöver wegen eines Wildtieres, fuhr der Mann in den Straßengraben, wo das Fahrzeug unmittelbar nach dem Aufprall in Brand geriet. Das Fahrzeug brannte vor Ort vollends aus und wurde durch die freiwilligen Feuerwehren Müllenborn, Scheuern und Kalenborn abgelöscht.

Die Beamten der PI Daun stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand ( über 1,60 o/oo ) Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

