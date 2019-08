POL-LG: ++ Schulbus mit Notbremsung - Pkw überholt - drei Verletzte ++ Radlader-Diebe flüchten ++ Radfahrerin gerät ins Straucheln und stürzt - schwerverletzt ++ Jugendliche hantieren mit Waffen ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Presse - 30.08.2019 ++

Lüneburg

Betzendorf, OT. Drögennindorf - Schulbus mit Notbremsung - Pkw überholt - drei Verletzte

Nachdem der Fahrer eines Pkw VW Golf zwei mit Warnblicklicht an der Bushaltestelle an der Bundesstraße 209 in den Morgenstunden des 30.08.19 überholte und nicht die nötige Sorgfalt walten ließ, musste einer der Busse eine Notbremsung machen. Insgesamt zwei Schüler (Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren) sowie eine 23-Jährige (Fahrgast) im betroffenen Bus erlitten dabei gegen 07:15 Uhr leichte Verletzungen. Den 23 Jahre alten Fahrer des Pkw VW Golf aus der Region, der weiterfuhr, konnte die Polizei ermitteln.

Die Polizei weist gerade zum Schulanfang nochmals auf die Regelungen der Straßenverkehrsordnung im Bereich von Bushaltstellen und die Sorgfaltspflichten von anderen Verkehrsteilnehmern hin:

Generell gilt: Hält ein Schul- oder Linienbus an einer Haltestelle, dürfen Autofahrer nur vorsichtig und mit ausreichend Abstand daran vorbeifahren, ohne aussteigende Fahrgäste zu behindern oder zu gefährden. Falls nötig, muss das Auto warten. Liegt die Haltestelle bei Straßenbahnen und Bussen des öffentlichen Personennahverkehrs in der Fahrbahnmitte, dürfen Sie in Fahrtrichtung nur in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren.

Besondere Vorsicht gilt an Schulbushaltestellen: Vor allem jüngere Schüler, die zum ersten Mal allein am Straßenverkehr teilnehmen, können Gefahren noch nicht richtig einschätzen. Meist verlassen sie in Grüppchen den Bus und sind dabei oft abgelenkt, sodass sie das Verkehrsgeschehen nicht ausreichend wahrnehmen.

Verhalten bei Bus mit eingeschaltetem Warnblinker

An gefährlichen Haltestellen, die mit einem entsprechenden Schild markiert sind, müssen Busfahrer das Warnblinklicht einschalten, wenn sie sich dieser nähern oder Fahrgäste ein- und aussteigen. Sobald ein Bus während der Fahrt das Warnblinklicht einschaltet, darf er nicht überholt werden.

An stehenden Bussen mit eingeschaltetem Warnblinklicht dürfen Autofahrer nur mit Schrittgeschwindigkeit (etwa 7 km/h) und ausreichend Abstand vorbeifahren. Das gilt auch für den Gegenverkehr, wenn die entgegengesetzte Fahrbahn nicht baulich getrennt ist. Diese Regelungen gelten auch für Haltestellen außerhalb geschlossener Ortschaften und für Haltebuchten.

Busse einfädeln lassen

Beim Anfahren müssen Autofahrer ÖPNV- und Schulbussen die zügige Abfahrt ermöglichen. Das heißt, Sie müssen Busse in den fließenden Verkehr einfädeln lassen.

Fernbusse, die an einer Haltestelle am Straßenrand halten, sind von den Regelungen nicht betroffen und dürfen normal überholt und passiert werden. Hier gelten nur die allgemeinen Bestimmungen zu Rücksichtnahme im Verkehr.

Lüneburg - junge Männer schlagen 19-Jährigen - Zeugen schreiten ein

Gegen einen 20-Jährigen aus Melbeck sowie einen seiner Kumpels ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil eines 19-Jährigen in den späten Nachmittagsstunden des 29.08.19. Die beiden jungen Männer hatten gegen 18:15 Uhr in der Rote Straße gemeinsam auf den 19-Jährigen eingeschlagen, so dass dieser zu Boden ging und sich am Kopf verletzte. Der 20-Jährige konnte nach kurzer Flucht auch durch Zeugen gestellt und fotografiert werden. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - betrunken mit Pkw unterwegs

Eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 30.08.19 im Sültenweg. Bei der Kontrolle der Frau gegen 01:40 Uhr stellten die Beamten einen Alkoholwert von 1,4 Promille. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten im Rahmen des Strafverfahrens sicher.

Lüneburg - Jugendliche hantieren mit Waffen - Polizeieinsatz

Nachdem vier Jugendliche in den Abendstunden des 29.08.19 durch Passanten beobachtet wurden, wie sie mit einer Schusswaffe an einer Bushaltestelle in der Thorner Straße hantierten, kam es zu einem "kleineren" Polizeieinsatz. Die alarmierten Beamten konnten bei den Jugendlichen eine Softair-waffe auffinden und im Rahmen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sicherstellen.

Reppenstedt - Motorbrand nach technischem Defekt

Zu einem Motorbrand nach technischem Defekt kam es in den Nachmittagsstunden des 29.08.19 in der Hermann-Löns-Straße. Der Pkw Skoda Fabia war gegen 14:30 Uhr in Brand geraten und wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht.

Lüneburg - Radfahrerin gerät ins Straucheln und stürzt - schwerverletzt durch Kopfverletzung - ohne Helm unterwegs

Schwere Kopfverletzungen erlitt eine 33 Jahre alte Radfahrerin in den Abendstunden des 29.08.19 bei einem Sturz auf der Friedrich-Ebert-Brücke. Die Lüneburgerin war gegen 20:15 Uhr aus ungeklärter Ursache ins Straucheln geraten und schlug mit dem Kopf auf dem Geländer auf. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang nochmals: "Nutzen Sie auch beim Radfahren einen Helm (oder alternativ: einen Kopf-Airbag)!"

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Kolborn - Radlader-Diebe flüchten - Anwohner und Polizei vereiteln Diebstahl

Zwei Radlader versuchten Unbekannte in den Nachtstunden zum 30.08.19 von einer Baustelle in der August-Kohrs-Straße wegzufahren und zu stehlen. Anwohner bemerkten gegen 01:30 Uhr durch das Motorengeräusch geweckt die Täte, die mit den Radladern davonfuhren. Eine alarmierte Streifenbesatzung konnte die beiden Radlader mit jeweils vermummten Tätern im Führerhaus auf der Bundesstraße 493 aufnehmen. Auf Anhaltesignale und Versuche die Radlader zu stoppen, reagierten die Diebe nicht und fuhren in Schlagenlinien, um weitere Versuche zu unterbinden. In der Folge bogen die Baufahrzeuge auf eine Seitenstraße ab und fuhren dann über eine unbefestigte Ackerfläche, auf die der Funkstreifenwagen nicht folgen konnte. Einige 100 Meter weiter setzten die vermummten Täter dann in der Dunkelheit zu Fuß die Flucht auch durch ein Maisfeld fort. Fahndungsmaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit der Polizei Salzwedel und einem Polizeihubschrauber verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Küsten, OT. Meuchelfitz - Lack massiv zerkratzt - mehrere tausend Euro Sachschaden

Den Lack eines in Meuchelfitz abgestellten Pkw BMW xDrive zerkratzten Unbekannte massiv in den Abendstunden des 29.08.19 zwischen 18:30 und 20:00 Uhr. Dabei waren mehrere Fahrzeugseiten betroffen, so dass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - ... die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 29.08.19 auf der Bundesstraße 71. Dabei waren insgesamt 13 Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten, einen 38 Jahre alten Pkw-Fahrer, erwartet mit 151 km/h ein Fahrverbot.

Uelzen

Bad Bevensen - Pkw brennt auf Parkplatz - zwei weitere Fahrzeuge betroffen - hoher Sachschaden - Polizei ermittelt

Nach dem Brand mehrerer Pkw in den Nachtstunden zum 30.08.19 auf einem Parkplatz Am Hesekamp hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zwei Fahrzeuge wurden dabei komplett zerstört, ein weiterer Pkw wurde beschädigt. Insgesamt beziffert die Polizei den Gesamtschaden mit gut 50.000 Euro. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 02:10 Uhr ein Pkw Nissan aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff dann in der Folge auf zwei weitere Pkw VW und BMW über. Der Nutzer des BMW konnte sein Fahrzeug noch beschädigt vom Brandort entfernen, so dass dieses nicht ausbrannte. Zeugen hatten kurz vor dem Brand Personenstimmen im Straßenbereich wahrgenommen. Parallel wurden durch Polizeibeamte nach dem Brand im Rahmen der Fahndung im Nahbereich eines Einkaufsmarktes in der Röbbeler Straße Handschuhe mit Brandgeruch sichergestellt. Diese könnten von möglichen Tätern oder auch von Einsatzkräften im Rahmen des Löscheinsatzes stammen. Die Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung, aber auch zu einem möglichen technischen Defekt als Ursache dauern an. Hinweise auch zu den aufgefundenen Handschuhen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Münzbehälter in Jod-Sole-Therme aufgebrochen

Auf das Grundstück der Jod-Sole-Therme in der Dahlenburger Straße gelangten Unbekannte in der Nacht zum 29.08.19 nach Aufbruch eines Außentores. Parallel drangen die Täter ins Gebäude ein und brachen dort einen Münzbehälter einer Massageliege auf. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Uelzen - Fußgänger vs. Radfahrer

Nach einer Konfrontation zwischen einem 17 Jahre alten Radfahrer und einem 25 Jahre alten Fußgänger in den Nachmittagsstunden des 29.08.19 ermittelt die Polizei u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung. Der Jugendlich war gegen 16:00 Uhr radfahrend mit dem Handy am Ohr an dem 25-Jährigen vorbeigefahren und beleidigte diesen dabei. Daraufhin nahm sich der Fußgänger den Jugendlichen zur Brust und schlug ihn. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - Pkw touchiert Hand eines Kind an Zebrastreifen - grauer Pkw fährt weiter

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall an einem Fußgängerüberweg in der Fritz-Röver-Straße in den Mittagsstunden des 29.08.19. Der Fahrer eines grauen Pkw hatte gegen 13:20 Uhr am Fußgängerüberweg Höhe Amtsgericht ein 13 Jahre altes Mädchen übersehen und beim Passieren die Hand des Mädchens touchiert. Diese erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

