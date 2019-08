Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Kaufinteressent entpuppt sich als Dieb - Fahrrad getestet und weg war er ++ Radfahrerin übersehen - leicht verletzt ++ junge Männer bei Einbruch in BikeShop gestört ++ ... die Polizei kontrolliert

Lüneburg (ots)

Presse - 28.08.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - VW-Bus brennt komplett aus - zwei dringend Tatverdächtige nach Pkw-Aufbruch vorläufig festgenommen

Bei zwei 33 und 34 Jahre alten Lüneburgern klickten in den frühen Morgenstunden des 28.08.19 nachdem kurz zuvor ein Am Bargenturm abgestellter VW-bus in Flammen aufging die Handschellen. Anwohner hatten gegen 05:15 Uhr die Explosion eines auf dem unbefestigten Parkplatz bei den Sülzwiesen abgestellten VW-Busses gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr Lüneburg stand der Bus in Flammen und musste abgelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 30.000 Euro an dem Firmenfahrzeug. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug zuvor aufgebrochen wurde. Parallel befand sich neben Werkzeug auch eine Gasflasche im Bus, die durch die Feuerwehr gesichert wurde.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei im Umfeld einen 33 Jahre alten Lüneburger vorläufig festnehmen. Neben Aufbruchwerkzeug und einem Feuerzeug befand sich bei dem Mann auch Diebesgut (Tasche und Werkzeug) aus dem betreffenden VW Bus. Bei dem 33-Jährigen stellten die Beamten auch ein hochwertiges E-Bike sicher, dessen Herkunft der Mann auch nicht abschließend klären konnte. Im Wohnungsumfeld des Lüneburgers konnte die Polizei im Anschluss auch einen 34-Jährigen als Mittäter vorläufig festnehmen. Beide Männer sind bereits polizeilich u.a. wegen Drogen- und Eigentumsdelikten bekannt. Die weiteren Ermittlungen auch zu weiteren Pkw-Aufbrüchen der jüngsten Vergangenheit dauern an.

Lüneburg - Kaufinteressent entpuppt sich als Dieb - Fahrrad getestet und weg war er

Ein hochwertiges Mountainbike erbeutete ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 27.08.19 in einem Geschäft in der Bleckeder Landstraße. Der Mann hatte sich gegen 13:30 Uhr als Kaufinteressent ausgegeben, seinen Rucksack als Pfand zurückgelassen und mit dem Fahrrad eine Spritztour gemacht ... von der er leider nicht zurückkehrte. Der Rucksack war wertlos und lediglich mit Pappe gefüllt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um rotes Mountainbike mit orangener Aufschrift KAYZA. Ein Bild des Mountainbikes befindet sich unter www.polizeipresse.de

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 30 Jahre - ca. 175 cm - ca. 80-90 kg, kräftig (sportlich) - europäische Erscheinung - blonde kurze Haare mit Seitenscheitel - blaue verspiegelte Sonnenbrille - Hemd oder T-Shirt, blaue kurze Hose

Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes oder zum Täter nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse beim Einkauf weggekommen

Die Geldbörse einer 69-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Mittagsstunden des 27.08.19 in der Großen Bäckerstraße beim Einkauf. Dabei wurde gegen 11:30 Uhr die am Körper getragene Handtasche unbemerkt geöffnet. Es entstand geringer Schaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrerin übersehen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 14 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des 27.08.19 in der Dahlenburger Landstraße. Ein 66 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat war gegen 12:30 Uhr stadteinwärts unterwegs und wollte nach rechts in den Pulverweg abbiegen. Das Mädchen, dass auf dem Radweg parallel auf der Dahlenburger Landstraße unterwegs war, stürzte und verletzte sich (Schürfwunde und Platzwunde am Kopf).

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - junge Männer bei Einbruch in BikeShop gestört

Zwei junge Männer konnte ein 56-Jähriger in den späten Abendstunden des 27.08.19 bei einem vermeintlichen Einbruch/Diebstahl in/aus einem BikeShop in der Bergstraße gegen 22:00 Uhr stören und verfolgen. Die Polizei konnten einen der Täter, einen alkoholisierten 19-Jährigen kontrollieren. Die Ermittlungen zur zweiten Person dauern an.

Trebel - Kollektekasten in Kirche aufgebrochen

Einen fest in der Trebeler Kirche, Johann-Georg-Stein-Weg, montierten Kollektekasten brachen Unbekannte im Zeitraum vom 25. auf den 26.08.19 auf. Da der Kasten regelmäßig geleert wird, machten die Täter vermutlich keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 44 Jahre alten Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss konnte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 27.08.19 in der Lüchower Straße kontrollieren. Dabei stellten die Beamten bei dem Fahrer eines Pkw Ford den Einfluss von Kokain und THC fest. Ein Urintest verlief positiv.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Morgen- und Nachmittagsstunden des 27.08.19 in der Salzsstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 30 Verstöße. Parallel kontrollierte die Polizei am Schulzentrum im Oedemer Weg die Geschwindigkeit. Dort waren insgesamt 23 Fahrer zu schnell unterwegs. In der Willy-Brandt-Straße ertappten die Beamten fünf weitere Verkehrsteilnehmer ohne Gurt bzw. mit Handy hinter dem Lenkrad.

Uelzen

Uelzen - Pkw kollidieren - 11.000 Euro Sachschaden

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den frühen Abendstunden des 27.08.19 in der Heinrich-Meyerholz-Straße. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf wollte gegen 18:30 Uhr nach links abbiegen und übersah dabei eine von links kommende 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Uelzen - geschlagen und gewehrt

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Bewohner einer Sozialunterkunft in Uelzen. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 47-Jähriger am 26.08.19 gegen 10:00 Uhr in der Birkenallee einem 20 Jahre alten somalischen Staatsbürger unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach kurzem Streitgespräch schlug der 47-Jährige erneut zu, so dass der 20-Jährige sich wehrte und ebenfalls zuschlug. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

Wrestedt, OT. Wieren - radfahrender Senior stürzt aufgrund Hund

Aufgrund eines nichtangeleinten Hundes stürzte ein 74 Jahre alter Radfahrer in den Morgenstunden des 27.08.19 auf dem Weg am Elbe-Seiten-Kanal und verletzte sich gegen 10:00 Uhr schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Hund gehörte zu einem 80 Jahre alten Spaziergänger. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an.

Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 27.08.19 in der Hauptstraße - Höhe Grundschule. Dabei waren insgesamt acht Fahrer in der 30 km/h-Zone zu schnell unterwegs.

