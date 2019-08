Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Fortschreibung der Meldung "Waldbrand: Leichenfund bei Löscharbeiten"

Plettenberg (ots)

Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4356548

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem unbekannten Leichnam um einen 60-jährigen Plettenberger handelt. Der Leichnam des Mannes wurde am Samstag in der Gerichtsmedizin Dortmund obduziert. Hierbei haben sich keine Anhaltspunkte für eine Gewalteinwirkung auf den Körper ergeben. Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung steht noch aus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Leichenfundes sowie der Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell