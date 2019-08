POL-MK: Streit unter Kindern mit Messereinsatz/ Sachbeschädigungen an Schulgebäude

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

An der Ütterlingser Straße gerieten am Freitagnachmittag sechs Kinder im Alter zwischen elf und 14 Jahren aneinander. Eines der Kinder soll ein anderes unvermittelt gepackt und gewürgt haben. Daraufhin soll ein 13-jähriges Kind ein Messer gezogen und es drohend vorgehalten haben. Im anschließenden Gerangel wurde ein 13-Jähriger leicht an der Hand verletzt. Polizeibeamte stellten das Messer sicher. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung ein. Alle Kinder wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Unbekannte trieben am Wochenende ihr Unwesen an der Albert-Schweitzer-Gesamtschule. Mitarbeiter der Stadtstreife entdeckten am Samstagabend gegen 21 Uhr, dass der oder die Täter ein Schachtgitter entfernt, eine Absperrung abgebrochen und eine Tür beschädigt hatten. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Einbruchs. Die Polizei in Werdohl bittet um Hinweise unter Telefon 9399-0.

Hinweise auf die Täter nimmt die Wache Werdohl unter 9399-0 entgegen.

