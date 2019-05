Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mainz-Laubenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es um 00:38 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Pfarrer-Goedecker-Straße in Mainz. Der Unfallverursacher parkt zunächst vor dem Haus des Geschädigten. Als der Geschädigte einen Knall hört, schaut er aus dem Fenster heraus und sieht den Unfallverursacher gerade ausparken. Er winkt dem Verursacher zu, um ihn zum Warten aufzufordern, dieser verlässt jedoch die Örtlichkeit. An der Hauswand kann ein Schaden am Putz festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

