Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Waldbrand: Leichenfund bei Löscharbeiten

Plettenberg (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden heute Nachmittag über einen Brand in einem Waldgebiet in Plettenberg informiert. Dieses befindet sich in der Ortslage Bärenberg. Hierbei handelt es sich um den Höhenkamm vom Tanneneck in Richtung Landemert.

Während der Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte einen bislang nicht identifizierten Leichnam. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis für die Vertreter der Medien: Ein Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis befindet sich in wenigen Minuten am Einsatzort.

