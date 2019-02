Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Bushaltestelle

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Das Bushaltestellen-Häuschen an der Birgdener Straße brannte am 19. Februar (Dienstag), gegen 19.25 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch das Feuer wurde die rückwärtige Verkleidung stark beschädigt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

