POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz

Einbruch

Gewaltsam Zutritt haben sich zwei unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag zwischen 01.15 Uhr und 01.45 Uhr in eine Bar in der Fritz-Arnold-Straße verschafft und mehrere Türen aufgehebelt. Die Unbekannten brachen zwei Geldkassetten auf und entwendeten das darin befindliche geringe Bargeld. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz - Wollmatingen

Betrug

Als ehemaliger Arbeitskollege hat sich ein unbekannter Mann am Dienstag gegen 14.00 Uhr gegenüber einem 84-jährigen Mann auf der Straße ausgegeben. Der Unbekannte verwickelte den Mann in ein Gespräch und gab an, von einer Kleidermesse zu kommen und über Zürich zurück nach Italien fliegen zu wollen, seine Restbestände an Kleidern könne er aus zollrechtlichen Bestimmungen nicht mitnehmen. Er überredete den Geschädigten, ihn mit in die Wohnung zu nehmen, und verkaufte ihm schließlich sechs angeblich hochwertige Jacken für über 1000 Euro. Um das Geld bezahlen zu können, fuhr der Unbekannte den Geschädigten zum Bankautomat bei einem Lebensmittelgeschäft in der Riedstraße. Bei den Jacken handelt es sich um minderwertige Ware. Folgende Personenbeschreibung liegt der Polizei vor: ca. 50 Jahre alt, 175-180 cm groß, dunkle Haare, er fuhr einen weißen Mittelklassewagen mit italienischem Kennzeichen. Personen, die das Ansprechen auf der Straße oder den Geldabhebevorgang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Wollmatingen, Tel. 07531/94299-0, zu informieren.

Konstanz

Fahren unter Drogeneinwirkung

Anzeichen einer Drogenbeeinflussung stellten Beamten des Polizeireviers am Mittwoch gegen 23.30 Uhr bei einem 21-jährigen Autofahrer während einer Kontrolle in der Max-Stromeyer-Straße fest. Nach einem positiven Drogenvortest veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus, untersagten die Weiterfahrt und informierten die Fahrerlaubnisbehörde.

Konstanz

Suche nach Geschädigten

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, hat ein 34-jähriger Mann im Herbst 2018 im Innenstadtbereich von Konstanz an abgestellten Fahrrädern Front- und Rückleuchten abmontiert und entwendet. Personen, denen die Beleuchtungsmittel im fraglichen Zeitraum gestohlen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97150, zu melden.

Singen

Arbeitsunfall

Mit Verdacht auf eine Schulterfraktur wurde ein 51-jähriger Mann am Mittwoch gegen 08.45 Uhr nach einem Leitersturz vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mann wollte mit seinem Arbeitskollegen Reparaturarbeiten auf dem Dach der Münchriedsporthalle durchführen, als er beim Erklimmen der Leiter vermutlich durch einen Fehltritt abrutschte und aus knapp drei Metern Höhe auf den Boden stürzte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 51-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

Singen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Beamte des Polizeireviers kontrollierten Mittwochnacht gegen 23.15 Uhr in der Güterstraße einen 24-jährigen Autofahrer, der zuvor den Polizisten durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der Überprüfung stellten diese fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und muss mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

Rielasingen-Worblingen

Jugendlicher unternimmt Spritztour

Ein Jugendlicher unternahm am Samstag gegen 16.00 Uhr im Ortsgebiet Arlen mit einem entwendeten Pkw eine Spritztour, nachdem er zuvor nach bisherigen Erkenntnissen dessen Fahrzeugschlüssel auf dem Gehweg aufgefunden hatte. Der Junge fuhr bis zu einem landwirtschaftlichen Anwesen beim Bedarfsfestplatz an der Talwiesenhalle und prallte gegen den Weidezaun einer Pferdekoppel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Jugendliche weiter, bis er kurze Zeit später von einem Zeugen auf einer Wiese fahrend beobachtet wurde, der die Polizei verständigte.

Rielasingen-Worblingen

Starke Rauchentwicklung

Zu einem Wohnungs-Brandalarm musste die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag gegen 16.15 Uhr in die Höristraße ausrücken. Wie sich herausstellte, hatte eine Bewohnerin eine mit Lebensmitteln gefüllte Plastik-Gitterbox auf die Herdplatte gestellt und vermutlich unbeabsichtigt die Herdplatte angeschaltet. Ohne dies bemerkt zu haben, verließ die 34-jährige Frau für ca. 10-15 Minuten die Wohnung. Als sie zurückkam, bemerkte sie starken Qualm aus ihrer Wohnung. Mit Hilfe einer Nachbarin versuchte sie mittels Feuerlöscher Schlimmeres zu verhindern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Frauen jedoch die Wohnung verlassen und verständigten die Feuerwehr. Die beiden Frauen wurden durch Einatmen des Rauches leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden dürfte bei über 20.000 Euro liegen.

Rielasingen-Worblingen

Radfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 54-jährige Fahrradfahrerin am Mittwoch gegen 13.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Lessingstraße / Mozartstraße. Ein 47-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Mozartstraße kommend nach links in die Lessingstraße abbiegen und schnitt stark die Kurve. Die auf der Lessingstraße fahrende 54-Jährige wurde trotz einer Vollbremsung und lautem Schreien von dem Auto erfasst, überfahren und mehrere Meter mitgeschleift. Anschließend wurde sie seitlich vom Pkw abgewiesen und prallte mit dem Hinterkopf gegen eine Betonmauer. Die Radfahrerin trug einen Helm, der lebensrettend war. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Radolfzell

Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von über 8.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der K 6158 auf Höhe Solarpark Rickelshausen. Ein 44-jähriger Opel-Fahrer musste verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringern. Eine nachfolgende 43-jährige Jeep-Lenkerin prallte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen das Heck des Opels. Der nicht mehr fahrbereite Jeep musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

Radolfzell

Verkehrsunfallflucht

Ein Unfall mit Sachschaden von über 1.000 Euro ereignete sich am Mittwoch gegen 10.00 Uhr in der Alemannenstraße, als ein unbekannter Fahrzeuglenker eines weißen Fahrzeuges gegen einen abgestellten Dacia prallte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Drogen sichergestellt und Weiterfahrt untersagt

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinfluss hat sich ein 20-jähriger Autofahrer zu verantworten, der Mittwochnacht gegen 23.00 Uhr in der Höristraße kontrolliert wurde. Bei dem jungen Mann konnten deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv, weshalb von den Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Außerdem konnten die Beamten bei dem jungen Mann eine Kleinstmenge Haschisch sicherstellen.

Stockach

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es zwischen Montag, 11.00 Uhr und Dienstag, 18.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Heinrich-Fahr-Straße zu einem Sachschaden von über 2.000 Euro. Der unbekannter Lenker eines roten Fahrzeuges war gegen einen abgestellten Sprinter geprallt und anschließend weiter gefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, entgegen.

Stockach

Fußgänger von Pkw erfasst

Zwei leicht verletzte Personen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 52-jähriger Autofahrer wollte aus dem Parkplatz am Bahnhof in die Bahnhofstraße Richtung Schillerstraße einbiegen. Hierbei übersah er eine 46-jährige Fußgängerin mit ihrem vierjährigen Kind. Bei dem Zusammenstoß stürzten die Mutter und ihr Kind und wurden dabei beide verletzt. Mit einem Rettungswagen wurden sie vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

