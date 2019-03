Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung und Diebstahl

Durch einen Faustschlag leicht verletzt wurde ein 51-jähriger Mann am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr im Bereich des Friedrichshafener Zeppelinmuseums in der Seestraße. Der Mann saß auf einer Bank und hatte zuvor beobachtet, wie einer von drei Männern, die in seine Richtung liefen, eine Glasflasche auf den Boden warf. Nachdem der leicht alkoholisierte 51-Jährige das Trio auf das Fehlverhalten ansprach, wurde er zunächst ausgelacht. Anschließend nahm einer der Unbekannten eine Bluetooth-Lautsprecherbox des 51-Jährigen an sich und die Gruppe entfernte sich in Richtung Innenstadt. Da der Geschädigte hinterherlief und seinen Lautsprecher zurückforderte, erhielt er schließlich einen Faustschlag ins Gesicht und erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Die drei Männer entkamen unerkannt, daher bittet die Polizei etwaige Zeugen der Auseinandersetzung, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Fenster

Bereits zum zweiten Mal beschädigten unbekannte Personen Fenster an einem Hotel am Bahnhofsplatz in Friedrichshafen, indem sie vermutlich mit einer Steinschleuder oder einem ähnlichen Werkzeug zunächst Mitte Januar und aktuell am gestrigen Mittwoch zwei Glasscheiben beschossen. Jeweils die äußeren Scheiben der Doppelverglasung wurden hierbei beschädigt, es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt, Tel. 07541/36142-0, zu melden.

Friedrichshafen

Versuchter Fahrraddiebstahl

Von Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich an einem verschlossenen Mountainbike zu schaffen machten, wurden drei 12, 13, und 14 Jahre alte Jungs am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr in der Friedrichshafener Hochstraße. Das Trio war in einem Hofbereich aufgefallen, wie es an dem Fahrradschloss hantierte, und wurde schließlich von einem Anwohner in die Flucht geschlagen. Alle drei konnten von einer zufällig vorbeikommenden Streifenwagenbesatzung gestellt werden. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme wurden die Eltern der Kinder verständigt.

Friedrichshafen

Krad-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 63-jähriger Kradlenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag kurz vor 16:00 Uhr am Kreisverkehr in der Meistershofener Straße auf Höhe des Bodenseecenters zu. Der 63-Jährige, welcher in dieser Saison erst zum zweiten Mal auf seiner Maschine saß, kam im Verlauf des Kreisverkehrs vermutlich aufgrund der mangelnden Routine durch einen Fahrfehler alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich hierdurch leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Kressbronn

Umgestürzter Baum beschädigt Pkw

Großes Glück hatte ein 44-jähriger Pkw-Lenker am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 01:00 Uhr auf der B 31 zwischen Langenargen-Oberdorf und Kressbronn. Er prallte mit seinem Fahrzeug in eine offenbar kurz zuvor aufgrund Starkwinds umgestürzte und auf die Fahrbahn der B 31 gefallene Tanne. Am Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden, der 44-Jährige blieb aber unverletzt.

Überlingen

Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter Pkw-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 11:45 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle. Den Angaben einer 61-jährigen Pkw-Lenkerin zufolge sei sie zum Unfallzeitpunkt auf der K 7771 von Bambergen kommend in Richtung Owingen gefahren, als ihr ein dunkler Pkw teils auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Es sei dann zum Streifvorgang beider Fahrzeuge gekommen, danach habe der unbekannte Unfallbeteiligte seine Fahrt fortgesetzt, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Beide Pkw wurden durch den Unfall beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Markdorf

Unfall aufgrund nicht ausreichend gesichertem Pkw

Vermutlich weil die Handbremse im Fahrzeug nicht fest genug angezogen war, machte sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein auf einem abschüssigen Parkplatz in der Ravensburger Straße abgestellter Pkw selbständig und rollte gegen einen anderen geparkten Wagen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Sachbeschädigung an Pkw

Vermutlich mutwillig zerkratzt wurde die Motorhaube eines Pkw, welcher am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 16:30 und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz der Klosterkirche Birnau abgestellt war. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern erbittet das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0.

