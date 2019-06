POL-PDKL: Fahrraddiebstahl am Altenglaner Schwimmbad

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am Mittwoch, 26.06.2019, kam es in der Zeit zwischen 15:00 und 20:00 Uhr zum Fahrraddiebstahl am Altenglaner Schwimmbad in der Friedelhauser Straße.

Das angekettete Fahrrad wurde durch bislang unbekannte/n Täter gestohlen. Hier bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Vielleicht wurde der Diebstahl beobachtet? Hinweise bitte an PI Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

