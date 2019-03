Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH Oldenburg / Körperverletzung in Oldenburg - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.03. auf 10.03.2019) kam es in der Göhler Straße in Oldenburg zu einer gefährlichen Körperverletzung, in deren Verlauf ein 19-jähriger Oldenburger von mehreren Personen zu Boden geschlagen und getreten wurde.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhren der 19-jährige Geschädigte und sein 26-jähriger Bruder am Sonntagmorgen auf dem Heimweg von einer Musikveranstaltung gegen 03.40 Uhr die Göhler Straße. Im Bereich der Kreuzung zum Kremsdorfer Weg sei die Fahrbahn jedoch von mehreren Personen im Alter von 20-25 Jahren versperrt worden. Als die beiden Brüder aus dem Fahrzeug ausgestiegen waren, um die zirka zehn Personen zur Freigabe der Fahrbahn aufzufordern, sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 19-jährige Beifahrer schließlich von drei Personen attackiert, geschlagen und getreten wurde.

Als sich weitere Zeugen und Ersthelfer näherten, habe sich die Personengruppe schließlich schnell in verschiedene Richtungen entfernt.

Die drei für die Körperverletzung verantwortlichen Täter seien in Richtung Berufsschule davongelaufen. Diese werden wie folgt beschrieben: - Täter 1: kräftige bis dickliche Figur, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, dunkle "gestylte" Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzem Oberteil; - Täter 2: schlank, blondes, gegeeltes Haar, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover und blauer Jeanshose; - Täter 3 kann lediglich mit "schlank, zirka 175 Zentimeter groß und dunkel bekleidet" beschrieben werden.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die die Tätergruppe anhand der Beschreibung erkannt haben oder benennen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oldenburg (04361 - 1055-0) in Verbindung zu setzen.

