Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 80-jährige Frau bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Bergheimer Straße wurde eine 80-jährige Frau schwer verletzt.

Eine 24-jährige Audi-Fahrerin war auf der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als sie gegen 13.15 Uhr nach links in die Thibautstraße abbiegen wollte. Dabei übersah sie den in gleiche Richtung im Schienenbereich fahrenden Bus der Linie 35.

Um eine Kollision zu verhindert musste der 52-jährige Fahrer des Linienbusses eine Vollbremsung hinlegen, weshalb die 80-jährige Businsassin stürzte und sich dabei eine schwere Beinverletzung zuzog. Nach ihrer notärztlichen Behandlung wurde die Frau in eine Klinik eingeliefert.

Ein Sachschaden ist bei dem Unfall nicht entstanden. Es kam zu keiner Kollision beider Fahrzeuge.

Der Schienenverkehr war rund 45 Minuten bis gegen 14 Uhr unterbrochen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell