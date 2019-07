Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - versuchte räuberische Erpressung - jugendliche Täter flüchteten ohne Beute

Selm (ots)

Am Mittwochnachmittag (24.07.2019) hielten sich zwei unbekannte männliche Jugendliche gegen 15 Uhr in einem Spielwarengeschäft an der Südkirchener Straße auf und sahen sich recht unmotiviert die ausgestellte Ware an. Nach einer Weile wurden sie von der 62 jährigen Ladenbesitzerin angesprochen und verließen das Geschäft wieder.

Einige Minuten später betraten sie zusammen mit zwei weiteren, älteren Jugendlichen wieder das Geschäft und man sah sich erneut dort um. Nachdem die beiden Älteren das Geschäft wieder verlassen hatten, sprach die Ladenbesitzerin sie erneut an. Einer gab nun vor etwas kaufen zu wollen, zückte ein Messer als sie an der Kasse standen und forderte Geld. Das veranlasste die Frau ihnen energisch entgegenzutreten und sie anzuschreien. Beide verließen daraufhin fluchtartig das Geschäft in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1 (mit Messer): Etwa 14 Jahre alt, ungefähr 150 bis 160 cm groß und stark übergewichtig. Er hatte dunkelbraune Haare, erschien ungepflegt und war mit einer schwarzen 3/4 Hose und einem hellgrauen T-Shirt bekleidet. Täter 2: Ebenfalls etwa 14 Jahre alt und ungefähr 150 bis 160 cm groß. Er war schlank, hatte kurze, dunkelbraune Haare und erschien auffallend gepflegt. Er soll mit einem grünen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Sie sollen in Begleitung von zwei älteren Jugendlichen gewesen sein, wovon einer als "nicht Deutscher" beschrieben wurde. Er soll etwa 18 Jahre alt und groß und dünn gewesen sein. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt, vermutlich in der Farbe rosa.

Wer kann weitere Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Kreispolizeibehörde Unna

