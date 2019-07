Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Betrunkener fuchtelt mit Messer herum - Junger Mann in Gewahrsam genommen

Schwerte (ots)

Gleich zweimal ist am gestrigen Dienstagabend (23.07.2019) ein junger Mann in der näheren Innenstadt auffällig geworden. Gegen 19.45 Uhr hielten sich mehrere Männer im hinteren Bereich eines Veranstaltungsgeländes an der Ruhrstraße auf. Plötzlich kam der 21-jährige auf sie zu und fuchtelte mit einem Klappmesser in der Luft herum. Dazu schrie er lauthals herum. Als er die Tasche eines 25-jährigen in die Hand nahm, forderte dieser ihn auf die Tasche wieder hinzulegen und das Messer wegzustecken. Der Aufforderung kam er nach, schnappte sich seine Flasche Schnaps und entfernte sich in Richtung Ruhrwiesen. Eine halbe Stunde später wurde der Mann erneut auffällig, als er eine Gruppe junger Leute auf dem Schulhof einer Grundschule in der Eintrachtstraße beleidigte und wiederum mit dem Messer herumfuchtelte. Hier entfernte er sich selbstständig und konnte durch die Polizei in der Bahnhofstraße angetroffen werden. Die Beamten wurden durch den 21-jährigen in äußerst aggressiver Weise zunächst einmal durchbeleidigt, daher wurde der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Das Messer, ein kleines Klappmesser wurde durch die Polizei sichergestellt.

