Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - PKW prallt frontal in LKW

Werne (ots)

Der Fahrer eines PKW ist am heutigen Dienstagmorgen (23.07.2019) bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Der 46-jährige Mann aus Hamm fuhr um 05.00 Uhr mit seinem Opel auf der Stockumer Straße in Richtung Werne. In Höhe der Einmündung Brede fuhr er hinter einer Querungshilfe für Fußgänger aus bisher ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort prallte er frontal mit dem in Richtung Stockum fahrenden LKW eines 52-jährigen Fahrers aus Bergkamen zusammen. Der wollte mit seinem Zug nach rechts in die Straße Brede abbiegen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 46-jährige so schwere Verletzungen, dass er trotz erfolgter Reanimationsversuche noch am Unfallort verstarb. Am Fahrzeug des Verstorbenen entstand Totalschaden. Der LKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis etwa 10.00 Uhr gesperrt.

