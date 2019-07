Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - Fahrer übersah stehende Fahrzeuge

Bönen (ots)

Eine leichtverletzte Person und drei nicht mehr fahrbereite PKW sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montag, den 22.07.2019. Ein 54-jähriger Bönener fuhr mit seinem Ford gegen 17.45 Uhr auf der Bahnhofstraße stadteinwärts. Dabei übersah er den an einer Ampel wartenden Ford eines 27-jährigen Mannes aus Bönen und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf den ebenfalls an der Ampel wartenden VW eines 47-jährigen Mannes aus Bönen geschoben. Der 27-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 12000EUR.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell