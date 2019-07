Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Vorfahrt missachtet

Werne (ots)

Drei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag (23.07.2019) auf der Selmer Landstraße. Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 68-jährige Bochumerin mit ihrem Nissan auf dem Cappenberger Damm in Richtung Südkirchen. An der Kreuzung zur Selmer Lanstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Mercedes Transporters, der über die Kreuzung hinweg in Richtung Selm fahren wollte. Dieser wurde durch einen 59-jährigen Mann aus Finnentrop gefahren. Die beiden Personen, sowie die 66-jährige Beifahrerin im Nissan wurden verletzt. Die 68-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber, die beiden anderen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 10000EUR geschätzt.

