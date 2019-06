Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mann gerät unter Lkw - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Mann ist am Mittwoch, 19.06.2019, in Rheinfelden beim Einsammeln des Biomülls unter den Lkw geraten und hat sich hierbei sehr schwerwiegende Verletzungen zugezogen. Zum Unfall war es gegen 13:00 Uhr in der Grienäckerstraße gekommen. Der 25-jährige Mann war zusammen mit einem 37 Jahre alten Arbeitskollegen, der den Müllwagen steuerte, damit beschäftigt, den Biomüll einzuladen. Der 25-jährige lief als sogenannter "Lader" rechts dem Lkw voraus und wurde aus bislang unbekannter Ursache von diesem erfasst. Dabei wurde er vom Vorderrad überrollt und erlitt sehr schwere Verletzungen. Nach seiner Erstversorgung kam er zunächst ins Krankenhaus nach Lörrach, wurde dann aber von dort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg verlegt.

