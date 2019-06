Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unter Drogeneinfluss von der Straße abgekommen

Freiburg (ots)

Unter Drogeneinfluss stehend ist am Donnerstag, 20.06.2019, in Weil am Rhein ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Gegen 13:00 Uhr war der 39-jährige mit seinem Audi Cabrio in der Hauptstraße in Höhe der Tüllinger Straße von der Straße geraten und gegen ein Straßenschild geprallt. Dabei wurden der Audi und das Schild erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei gut 10000 Euro. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Autofahrer berauscht war. Während eine Alkoholüberprüfung negativ war, war der Drogentest positiv. Eine Blutentnahme folgte. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell