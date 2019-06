Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Radfahrerin nach Sturz kurzzeitig ohne Bewusstsein

Freiburg (ots)

Nach einem Sturz in der Nacht zum Donnerstag, 20.06.2019, in Binzen war die verunglückte Radfahrerin kurzzeitig ohne Bewusstsein. Die Jugendliche war gegen 00:15 Uhr in der Straße Krumme Länge aus bislang unbekannter Ursache ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Eine Anwohnerin entdeckte die Verletzte und verständigte den Rettungsdienst. Nach ihrer Erstversorgung kam sie ins Krankenhaus nach Lörrach.

