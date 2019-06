Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: - Abschlussmeldung zu - Hochwertige Violine unterschlagen vom 21.07.2017 -

Freiburg (ots)

Ein Violinen-Händler aus Bremen entdeckte am 17.05.2019 ein für ihn äußerst interessantes Angebot auf ebay, weshalb er einen Bekannten in Freiburg zum Kauf beauftragte. Die für 2.700 Euro erworbene Violine schien nach seiner fachkundigen Einschätzung allerdings um einiges hochwertiger zu sein als angeboten. Er begann zu recherchieren und stieß auf die Unterschlagung einer antiken Violine in Freiburg im Sommer 2017. Die Freiburger Polizei konnte dem freudigen Versicherer die verloren gegangene Violine aushändigen, der sicherlich gerne die Summe von 2.700 Euro an den ehrlichen Händler auszahlte.

Die Handynummer des Verkäufers führte die Polizei zu einem Mann polnischer Staatsangehörigkeit aus dem Markgräflerland. Die weiteren Ermittlungen gegen den seinen 33jährigen Mann wegen Fundunterschlagung führt der Polizeiposten Weststadt.

- Erstmeldung vom 21.07.2017 -

Am Sonntag, 16.07.2017, gegen 18 Uhr ließ eine Violinistin ihr Instrument im Geigenkasten in der Brandensteinstraße versehentlich stehen. Ein Zeuge, der den abgelegten Gegenstand zunächst dort gesehen hatte, bemerkte später, dass der Geigenkasten plötzlich weg war. Zeitgleich habe er einen Mann wahrgenommen (circa 35-40 Jahre), der in Begleitung einer Frau und zwei Kindern in einen anthrazitfarbenen SUV mit polnischer Zulassung stieg. Auf Frage des Zeugen hätte dieser Mann behauptet, der Gegenkasten würde ihm gehören. Anschließend sei er weggefahren. Seitdem wurde der Kasten nicht mehr zurückgegeben. Die Polizei ermittelt deshalb wegen einer Fundunterschlagung. Bei dem entwendeten Instrument handelt es sich um eine antike Violine aus dem Jahr 1699, deren Wert im sechstelligen Bereich anzusiedeln ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Polizeiposten Freiburg-Weststadt, Tel. 0761 8978780 oder Polizeirevier Freiburg-Nord, Tel. 0761 882-4221).

