POL-FR: Herbolzheim: Pkw-Brand in der Sudetenstraße

LANDKREIS EMMENDINGEN

Erneut brannte ein Pkw, dieses Mal in Herbolzheim. In der Nacht zum Freitag (21. Juni) wurde der Brand in der Sudetenstraße kurz vor 04.15 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer an einem geparkten VW-Polo. Ein daneben stehender VW-Golf wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt.

Aufgrund der aktuellen Serie von Bränden im Bereich Herbolzheim haben die Beamten der "EG Scheune" auch die Ermittlungen zu den Pkw-Bränden übernommen. Allerdings gibt es keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass sie mit den Scheunenbränden im Zusammenhang stehen. Unklar ist auch, ob sie mit der seit längerem andauernden Pkw-Brand-Serie in der Ortenau in Verbindung zu bringen sind.

Zwischenzeitlich steht fest, dass es sich bei den drei Pkw-Bränden in Emmendingen und im Kenzinger Ortsteil Bombach am Donnerstag, 13. Juni 2019 (siehe Meldung vom 14.6.2019, 10.09 Uhr), um vorsätzliche Brandstiftung handelte.

Ob diese Taten mit dem jetzigen Herbolzheimer Pkw-Brand in Verbindung stehen, ist ebenfalls unklar.

Die Polizei erneuert ihre Bitte um erhöhte Aufmerksamkeit und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen oder sonstigen verdächtigen Beobachtungen. Mitteilungen bitte an die Kriminalpolizei unter Telefon 0761/882-5777 (rund um die Uhr besetzt). Wer aktuell verdächtige Wahrnehmungen macht, sollte sofort den Notruf 110 wählen.

