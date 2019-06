Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Auto landet auf dem Dach

Freiburg (ots)

Breisach - Eine Pkw Fahrerin wollte am Mittwoch, 19.06., gg. 16:00 Uhr, von der Kreisstraße 4928 nach links in die Straße "Zum Kaiserstuhl" abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Achkarren heranfahrenden Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Auto der Frau umgeworfen und landete schließlich auf dem Dach. Die Fahrerin wurde mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 15.000 Euro.

