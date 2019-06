Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: 87-jähriger Mann verstirbt nach Sturz mit dem Fahrrad

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, fuhr bereits am vergangenen Freitag, 14. Juni 2019, gegen 11.30 Uhr, ein 87-jähriger Fahrradfahrer in der Talstraße, südlich der Wilden Gutach. Nach einer Brücke, so die jetzigen Ermittlungen, kam der Mann ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Eine hinzukommende Passantin verständigte den Rettungsdienst. Am 19. Juni verstarb der Radfahrer in einer Klinik. Nach den aktuellen Feststellungen der Polizei waren keine anderen Personen oder Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

