Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche nach Beleidigungen auf dem Friedhof

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung von Mittwoch, 15.05.19, 11.50 Uhr, auf dem Friedhof in der Breslauer-/Domhofstraße, werden Zeugen gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es hier zwischen zwei Frauen, im Alter von 49 und 32 Jahren, zu einem Streit gekommen sein. Hierbei sollen unter anderem gegenseitig Beleidigungen ausgetauscht worden sein. Auch soll versucht worden sein mit einem Smartphone zu schlagen, was abgewehrt werden konnte. Eine Beteiligte stellte weiterhin nach dem Streit eine großflächige Beschädigung an ihrem Auto fest. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, ermittelt wegen verschiedener Straftaten und bittet um Zeugenhinweise. Die Auseinandersetzung soll von mehreren Personen beobachtet worden sein.

