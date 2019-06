Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim , Überschlagen und zu Fuß flüchtig

Freiburg (ots)

Gottenheim - Am frühen Donnerstagmorgen, 20.06., gg. 05:35 Uhr, befuhr ein Mercedes, besetzt mit einem Mann und einer Frau, die B 31 a aus Umkirch kommend in Fahrtrichtung Gottenheim. Am Ende der Ausbaustrecke fuhr dieser auf der Brücke geradeaus, durchbrach nach dem Überfahren zweier Verkehrsinseln die dortige Schutzplanke und stürzte dann die Böschung hinab, wobei sich das Fahrzeug auch überschlug. Die beiden Insassen konnten sich aus dem auf dem Dach liegenden und völlig zerstörten Mercedes selbst befreien und machten sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Bötzingen, wo sie schließlich nach einem Zeugenhinweis von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach auf dem Parkplatz des Netto-Marktes angetroffen werden konnten. Beide Personen waren alkoholisiert und stritten jeweils die Fahrereigenschaft ab. Der ausgelöste Fahrer-Airbag des Mercedes wurde daraufhin zwecks einer DNA-Untersuchung sichergestellt. Des Weiteren wurde auf polizeilichen Antrag durch den Bereitschaftsrichter eine rechtsmedizinische Untersuchung der beiden Personen, welche durch das Unfallereignis jeweils verletzt worden waren, angeordnet. Der entstandene Schaden an den Leitplanken und Verkehrseinrichtungen liegt bei ca. 1000 EUR. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell