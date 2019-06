Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Auseinandersetzungen - Mann erleidet Kopfplatzwunde - Tatverdächtiger muss zur Blutprobe

Freiburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 20.06.2019, kam es bei einer Veranstaltung im Oberen Wiesental zu zwei Auseinandersetzungen. Hauptaggressor war ein 21 Jahre alter Mann, der mit zur Blutprobe musste. Zuerst war dieser gegen 04:20 Uhr mit einem ebenfalls 21-jährigen Mann in Streit geraten. Er soll diesen mit einem bislang nicht genau feststehenden Gegenstand, vermutlich aber einem Bierkrug oder Glas, auf den Kopf geschlagen haben, so dass dieser eine Kopfplatzwunde erlitt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten. Im Anschluss daran soll es noch zu einer weiteren Auseinandersetzung auf dem Parkplatz gekommen sein, wo sich ein weiterer junger Mann mit dem Tatverdächtigen in die Haare geraten war. Möglicherweise wurde dabei auch ein geparktes Auto beschädigt. Da der Tatverdächtige unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

