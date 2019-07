Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Jockgrim (ots)

Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr am Sonntag, dem 14.07.2019, um 08.35 Uhr, die B9 von Germersheim kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe, als plötzlich Starkregen einsetzte. Zwischen den Abfahrten Kieswerk Rheinzabern und der Anschlussstelle Jockgrim sammelten sich daher erhebliche Mengen an Wasser auf der Fahrbahn, wodurch der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, zunächst mit der rechten Schutzplanke kollidierte und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug in einem angrenzenden Feld. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und zwecks medizinischer Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Das total beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 15000 Euro geschätzt.

