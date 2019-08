Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall; ein Leichtverletzter

Mannheim (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von über 10.000.- Euro war die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am frühen Freitagabend in der Speyrer Straße ereignete. Ein 67-jähriger Citroen-Fahrer war kurz nach 19 Uhr auf der Speyerer Straße in Richtung Steubenstraße unterwegs, als er an einer roten Ampel anhalten musste. Dies erkannte ein nachfolgender 73-jähriger Suzuki-Fahrer zu spät und fuhr auf. Dabei wurde der 67-Jährige leicht verletzt. Er wollte selbständig einen Arzt aufsuchen.

