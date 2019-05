Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190516.4 Heiligenstedten: Radler bei Unfall schwer verletzt

Heiligenstedten (ots)

Mittwochmorgen hat sich in Heiligenstedten ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto ereignet. Der Radler zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 06.15 Uhr war ein 32-Jähriger mit einem Kleinlaster auf der Hauptstraße in Richtung Itzehoe unterwegs. In Höhe der Hausnummer 27 bog er nach rechts über den Geh- und Radweg auf den dortigen Parkplatz ab und stieß dabei mit dem 46-jährigen Biker zusammen, der entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Wilster den Geh- und Radweg befuhr. Der Radler prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte zu Boden. Er zog sich bei dem Unglück schwere Verletzungen zu.

An dem Fahrrad dürfte ein Schaden in Höhe von 600 Euro entstanden sein, an dem Sprinter dürften sich die Reparaturkosten auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Merle Neufeld

