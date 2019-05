POL-IZ: 190516.3 Glückstadt: Mit dem Führerschein wird´s wohl erstmal nichts...

Polizeidirektion Itzehoe

Mittwochnachmittag hat eine Streife in Glückstadt eine junge Frau aus dem Verkehr gezogen, die vor abgelegter Führerscheinprüfung mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Fatal, denn die Fahrerlaubnis wird sie erst einmal nicht erlangen dürfen.

Um 17.00 Uhr entschlossen sich Beamten in Zivil, auf der Stadtstraße eine Frau in einem Polo zu überprüfen. Letztlich stoppten sie die junge Dame Am Neuendeich. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war - eigenen Angaben zufolge stand sie unmittelbar vor der Führerscheinprüfung. Zudem befanden sich an dem Wagen falsche Kennzeichen mit ausgeschnittenen, originalen TÜV- und Zulassungsstempeln. Für die Manipulation sei ihr 35-Jähriger Freund verantwortlich, so die 22-Jährige.

Die Beamten stellten die Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel sicher und fertigten eine Anzeige wegen der Urkundenfälschung, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Kein guter Start in das Leben als Autofahrerin...

