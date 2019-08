Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer kann Kollision mit Auto verhindern, stürzt und verletzt sich leicht, Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Freitag gegen 08.50 Uhr stürzte ein 45-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Kurfürsten-Anlage/ Mittermaierstraße, am Hauptbahnhof und verletzte sich leicht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Ford Galaxys die Lessingstraße und wollte links in die Kurfürsten-Anlage abbiegen. Bei Abbiegevorgang kam der 45-Jährige mit seinem Rennrad aus der Mittermaierstraße und wollte geradeaus in Richtung Lessingstraße fahren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte der Radfahrer eine Kollision mit dem Ford zu verhindern, dies gelang, jedoch verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Rad des 45-Jährigen.

Das Verkehrskommissariat Heidelberg sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 0621 174 4140 melden.

