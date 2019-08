Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Geräte auf Spielplatz - Polizei sucht Zeugen

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten unbekannte Täter Spielgeräte auf einem Spielplatz in Neulußheim. Die Unbekannten beschmierten in der Nacht u.a. die "Seilbahn" des Spielplatzes in der Reilinger Straße, indem sie Sitzteller und Haltestange mit schwarzer Bitumenmasse beschmierten. Kurz vor 13 Uhr beschmutzte sich ein 9-jähriges Mädchen hierdurch Hände und Oberbekleidung mit der schwarzen, klebrigen Masse. Es entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

