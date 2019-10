Polizei Dortmund

POL-DO: Aktionstag gegen den Unfalltod: Polizei setzt jungen Fahrern in Lünen die Rauschbrille auf

18- bis 24-jährige Autofahrer sind seit Jahren mit dem höchsten Unfallrisiko auf den Straßen in Deutschland unterwegs. Mit dem zweiten Lüner Verkehrssicherheitstag am Samstag (26.10.2019, 9 bis 15 Uhr) möchte die Polizei mit jungen Fahrerinnen und Fahrern ins Gespräch kommen und über Risikofaktoren wie

- zu hohes Tempo - Alkohol- und Drogenkonsum - Ablenkung durch Smartphones - Gaffer - E-Scooter

informieren. Der Anteil von Fahranfängern und jungen Fahrern ist bei Verkehrsunfällen sehr hoch. Bundesweit verunglücken je 100.000 Einwohner fast 1000 junge Erwachsene im Straßenverkehr - das ist mehr als das Doppelte vom Durchschnittswert für die Gesamtbevölkerung (477) in Deutschland. In keiner Altersgruppe ist das Risiko, im Straßenverkehr zu verunglücken, so hoch.

Junge Fahrerinnen und Fahrer und deren Beifahrer sollten also gewarnt sein.

Polizei, Verkehrswacht, das Autohaus Trompeter und die Fahrschule Polarczyk möchten mit Videos, Fahrsimulatoren, Testgeräten, auf einem Rauschbrillen-Parcours und vor allem in persönlichen Gesprächen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen davon überzeugen, dass der Verzicht auf Alkohol- und Drogenkonsum und auch der Verzicht auf eine SMS ein Leben retten kann. Mit der Rauschbrille sehen die Teilnehmer wie ein stark betrunkener Verkehrsteilnehmer.

Der Termin richtet sich an Fahrschüler und junge Führerscheininhaber und findet in der Flöz-Sonnenschein-Straße 12 in 44536 Lünen statt.

