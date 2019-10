Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruchsexperten der Polizei Dortmund beraten beim landesweiten Aktionstag gegen Wohnungseinbruch

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1239

Am kommenden Wochenende werden in Deutschland wieder die Uhren umgestellt. Mit der Winterzeit beginnt die dunkle Jahreszeit - und damit die Phase des Jahres, die Einbrechern ideale Voraussetzungen bietet, um im Schutz der Dunkelheit in Wohnungen und Häuser einzusteigen.

Zwar sank die Zahl der Wohnungseinbrüche in Dortmund und Lünen zur Jahresmitte 2019 auf den niedrigsten Stand seit 2012, das Thema Einbruchsschutz ist aber dennoch nicht zu vernachlässigen. Und so wird im Rahmen des landesweiten Aktionstages zur Prävention des Wohnungseinbruchs am 27. Oktober auch das Polizeipräsidium Dortmund aktiv sein. In dem Zuge werden etwa die Einbruchsexperten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz mit einem Informations- und Beratungsmobil in den Räumen der DASA, Friedrich-Henkel-Weg 1-25 in Dortmund, vor Ort sein.

Die Spezialisten der Dortmunder Polizei stehen interessierten Bürgerinnen und Bürgern am Sonntag von 11 bis 15 Uhr Rede und Antwort - mit dem Ziel, sie wiederholt zu sensibilisieren und ihre Sinne für dieses weiterhin wichtige Thema zu schärfen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell