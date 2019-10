Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Tankstelle in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1235

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Markgrafenstraße am Dienstag (22.10.) sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein maskierter Mann gegen 21.15 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle nahe der Ruhrallee. Er hielt ein Messer in der Hand, drehte sich in Richtung der 23-jährigen Mitarbeiterin und forderte Geld. Die junge Frau öffnete die Kasse, der Täter griff hinein und verstaute das Bargeld in einer schwarzen Plastiktüte. Nach der Tat flüchtete er hinter das Tankstellengebäude und von der nördlichen Grundstücksseite aus in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin beschrieb den Mann wie folgt: etwa 25 bis 40 Jahre alt, etwa 165 bis 175 cm groß, schwarze Sturmhaube, schwarze Lederjacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen, akzentfreies Deutsch.

In die Fahndung war auch ein Hubschrauber eingebunden. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell