Polizei Dortmund

POL-DO: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall im Dortmunder Nordosten schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1231

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (22.10.) gegen 14.45 Uhr im Bereich Kurler Straße/Greveler Straße ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 54-jährige Dortmunderin mit ihrem Auto auf der Kurler Straße in Richtung Süden unterwegs. In Höhe der Greveler Straße hielt sie zunächst am dortigen Stoppschild. Als sie weiterfuhr, kollidierte ihr Wagen aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Roller eines 58-Jährigen aus Dortmund. Dieser fuhr auf der Kurler Straße in Richtung Norden und wollte seine Fahrt auf der Greveler Straße in Richtung Westen fortsetzen.

Bei dem Unfall erlitt der Rollerfahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war der betroffene Einmündungsbereich nur eingeschränkt befahrbar - kurzfristig musste er komplett gesperrt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell