Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fortschreibung zur Pressemeldung Großbrand in einer Werkstatthalle

Hamm-Mitte (ots)

Unsere Pressemeldung "Großbrand in einer Werkstatthalle" vom 06.08.2019, 08.13 Uhr, wird wie folgt fortgeschrieben: Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Bei dem 36-jährigen Verletzten handelt es sich um einen Mitarbeiter, der mit Arbeiten an einem Fahrzeug in der Halle beschäftigt war. Bei dem Versuch, Benzin aus dem Tank eines Pkw abzulassen, kam es zum Ausbruch eines Feuers, das er selbst nicht mehr löschen konnte. Der 36-Jährige geriet in Panik und verließ zunächst die Örtlichkeit. Gegen 5 Uhr wurden anwesende Polizeibeamte am Brandort auf den Mann aufmerksam. Die Brandverletzungen wurden zunächst in einer Spezialklinik behandelt. Diese konnte er mittlerweile wieder verlassen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von rund 300000 Euro.(hei)

Unsere ursprüngliche Meldung zu dem Fall lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4341414

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell