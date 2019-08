Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Großbrand in einer Werkstatthalle

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Großbrand in einer Werkstatthalle an der Rathenaustraße wurde eine Person schwer verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Feuerwehr und Polizei wurden am 5. August, gegen 20.00 Uhr, alarmiert. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, brannte die Halle bereits in voller Ausdehnung. Die starke Rauchentwicklung führte zu einer weit sichtbaren Rauchsäule. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten über Nacht an. Ein 36-jähriger Mann kam mit Brandverletzungen in den frühen Morgenstunden in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(hei)

