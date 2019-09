Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtiger eines Tötungsdeliktes soll Frau giftige Substanz verabreicht haben

Neuss (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei im Rhein-Kreis Neuss:

Derzeit ermittelt eine Mordkommission nach einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil einer 58-jährigen Neusserin.

Ein 43-Jähriger steht im Verdacht, versucht zu haben, die Frau in ihrer Wohnung mittels eines Giftes zu töten, das er ihr mit einem Getränk verabreicht haben soll. Die 58-Jährige soll glücklicherweise rechtzeitig den unüblichen Geschmack bemerkt und darauf verzichtet haben, ihr Glas auszutrinken. Wie eine spätere Untersuchung der Rückstände ergab, hätte die darin befindliche Substanz geeignet sein können, die Neusserin zu töten. Dem Versuch sollen Geldgeschäfte zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen vorausgegangen sein, die zu erheblichen finanziellen Forderungen der Frau gegenüber dem 43-Jährigen geführt hätten.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf beantragte einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der durch das Amtsgericht erlassen und am Donnerstag (19.09.) durch die Polizei vollstreckt wurde. Der festgenommene 43-Jährige schweigt bislang zu den Vorwürfen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell