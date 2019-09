Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeuge beobachtet Fahrraddiebe - Tatverdächtiges Duo gestellt

Korschenbroich

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Samstagnachmittag (21.09.), gegen 14:45 Uhr, zwei junge Männer am Bahnhof Kleinenbroich, die auffällig an den dort abgestellten Fahrrädern hantierten. Anschließend verschwand das Duo mit den offensichtlich soeben geknackten Bikes.

Ein Zeuge informierte sofort die Polizei, eine Personenbeschreibung der bis dato Unbekannten lieferte er gleich mit.

In Korschenbroich stellten Polizeibeamte die zwei aus Mönchengladbach und Viersen (18 und 19 Jahre alt) samt der beiden gestohlenen Bikes. Entsprechendes Aufbruchwerkzeug (Bolzenschneider) stellten die Polizisten sicher.

Die polizeibekannten jungen Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie erwartet ein Verfahren wegen Verdacht des Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

Die gestohlenen Fahrräder konnten bereits am Sonntag (22.09.) anhand einer Diebstahlsanzeige den rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden.

