Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte schlitzen Lkw-Plane auf - Die Polizei bittet um Hinweise

Neuss (ots)

In der Nacht zu Samstag (21.09.), gegen 01:40 Uhr, schlitzten bislang unbekannte Tatverdächtige auf dem Rastplatz Morgensternsheide-West an der Autobahn 57 in Fahrtrichtung Köln die Plane eines dort abgestellten Lkw, eines weißen Renault, auf. Sie entwendeten vier Pakete, die Autoteile enthielten und öffneten drei weitere, die sie aber nicht mitnahmen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die etwas zum Tathergang berichten können, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0.

