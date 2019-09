Polizeiinspektion Goslar

Goslar (ots)

Diebstahl: Am Samstag, 07.09.2019, in der Zeit zwischen 16:25 Uhr und 16:35 Uhr, entwendete bislang unbekannter Täter in der Ziegenstraße in Goslar ein ungesichertes schwarzes Kinder-BMX-Rad der Marke "Xaxxion". Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallgeschehen: Es kam im Berichtszeitraum zu drei Verkehrsunfällen mit einem geschätzten Gesamtschaden von ca. 1000,- Euro. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt.

J. Pavone, PHK

