POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 08.09.19

Sachbeschädigung an Pkw Am Samstag, 07.09.19, wurde beim PK Seesen eine Sachbeschädigung angezeigt. Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Nacht den Pkw des Anzeigenerstatters, welchen er in der Gartenstr. zum Parken abgestellt hatte, zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 500 Euro beziffert.

Körperverletzung Zwischen drei auswärtigen Gästen eines Schnellrestaurants in Rhüden kam es am Samstag, in den Nachmittagsstunden, zu wechselseitigen Körperverletzungen. Der Grund für die Streitigkeiten war die Mitnahme eines Hundes ins Restaurant durch einen der Kontrahenten. Alle drei Personen wurden leicht verletzt, wobei einer von ihnen mit einem Rettungswagen der Asklepiosklinik zugeführt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ruhestörung Am Sonntag, gegen 01.00 Uhr, erschien ein 28-jähriger Langelsheimer an der Wohnanschrift seiner Ex-Lebenspartnerin, einer 30-jährigen Frau aus Seesen, und forderte lautstark, seine Kinder sehen zu wollen. Da sich der stark alkoholisierte Mann nicht beruhigen ließ und einem von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt.

