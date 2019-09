Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 07.09.2019

Goslar (ots)

Einbruchsdiebstahl

Bislang u.T. drangen zwischen dem 21. August und dem gestrigen Freitag in eine Lagerhalle ein, die sich zwischen Schlewecke und Harlingerode im Einmündungsbereich zur Bruchstraße befindet. Sie entfernten Asbestplatten auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes und stiegen in das Gebäude ein. Hier entwendeten sie u.a. 4 Felgen und ein Autoradio. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/91111-0.

Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 34 zwischen Wiedelah und Lengde zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines Ackerschleppers mit Anhänger soll hierbei den linken Außenspiegel eines entgegen kommenden blauen Pkw Daimler beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg, Telefon 05322/91111-0 oder der Polizei Vienenburg, Telefon 05324/2278 in Verbindung zu setzen.

i.A. Wagener, POK

